VIDEO: El momento en el que las olas arrastran al mar una casa en EE.UU.

The content originally appeared on: Radio Isla TV

Una casa junto a la playa fue arrastrada el martes por las olas del océano Atlántico en la comunidad de Rodanthe, ubicada en Carolina del Norte (EE.UU.).

Un video publicado en Twitter mostró el momento exacto en que la estructura, ubicada en 24265 Ocean Drive, fue arrancada de sus pilotes y adentrada en el océano.

La vivienda fue construida en 1980, de modo que durante más de 40 años la erosión de la costa fue robando terreno hasta dejar la estructura prácticamente a la orilla del mar.

Cape Hatteras National Seashore (Seashore) has confirmed that an unoccupied house at 24265 Ocean Drive, Rodanthe, N.C. collapsed this afternoon. This is the second unoccupied house collapse of the day at the Seashore. Read more: https://t.co/ZPUiklQAWA pic.twitter.com/OMoPNCpbzk

— Cape Hatteras National Seashore (@CapeHatterasNPS) May 10, 2022

Este es el mismo peligro al que se enfrentan las demás construcciones de la zona. En marzo, el Servicio de Parques Nacionales en la isla advirtió que nueve viviendas estaban a punto de colapsar como resultado de la erosión.

Solo unas horas antes, ese mismo día, las autoridades habían confirmado el desplome de otra vivienda ubicada en 24235 Ocean Drive, construida en 1985.

NEWS RELEASE

Another house in Rodanthe, N.C. collapses at Cape Hatteras National Seashorehttps://t.co/9Uy79VksJg pic.twitter.com/bjWlIxY0xW

— Cape Hatteras National Seashore (@CapeHatterasNPS) May 10, 2022

En febrero, otra casa se había desplomado y sus escombros se extendieron por millas antes de que las tareas de limpieza llevadas a cabo entre propietarios y voluntarios lograran eliminar la mayor parte. En estos casos se trataba de casas desocupadas, por lo que nadie resultó herido.

Las autoridades informaron que la playa permanecería cerrada por los peligros asociados a los escombros esparcidos en la costa y posibles nuevos derrumbes.

Noticia original de RT en Español