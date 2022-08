VIDEO: Cámara de seguridad capta el momento en que una casa explota en EE.UU.

The content originally appeared on: Radio Isla TV

Una cámara de seguridad captó el aterrador momento en el que una casa explota en Evansville, Indiana (EE.UU.), matando a tres personas y dañando 39 viviendas en un barrio residencial.

Una mujer que vivía al otro lado de la calle donde se produjo el incidente publicó el video en redes sociales este miércoles, en el que se ve cómo vuelan los escombros incluso afectando el porche delantero de su residencia.

La causa de la explosión aún no se ha determinado, dijo este jueves el jefe de Bomberos de Evansville, Michael Connelly.

#Evansville

New:

A lengthier security camera video from ABK Alarms shows how fast Evansville firefighters responded to the scene of the house explosion. The nearest station was around the corner and they responded immediately after hearing the explosion. pic.twitter.com/EPdEEMrR6R

— Shane B. Murphy (@shanermurph) August 11, 2022

Noticia original de RT en Español.