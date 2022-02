Una monja es sentenciada a prisión en California por gastar más de 835.000 dólares en viajes y apuestas en Las Vegas

The content originally appeared on: Radio Isla TV

La exdirectora de una escuela primaria católica en Los Ángeles fue sentenciada este lunes a un año y un día de prisión por malversar más de 835.000 dólares de las cuentas de la institución en juegos de azar, informa la cadena ABC 7.

La monja Mary Margaret Kreuper, quién ejerció como directora de la Escuela Católica St. James en Torrance durante casi tres décadas, se declaró culpable en junio de 2021 de fraude electrónico y lavado de dinero, cargos que conllevan una sentencia máxima de 40 años de prisión federal, reportó la cadena KTLA cuando se dio a conocer el caso.

La religiosa, de 80 años, reconoció que había malversado una parte del dinero que recibió la escuela destinado a pagar matrículas y tarifas, así como de las donaciones caritativas, durante los diez años previos a su jubilación, ocurrida en 2018.

A nun who embezzled more than $835K from a Torrance school where she served as principal, in order to fund her gambling habit, is slated to be sentenced to federal prison time. https://t.co/NsOtHByft3

— CBS Los Angeles (@CBSLA) February 7, 2022

Los fiscales del caso explicaron que Kreuper controlaba las cuentas de la institución en una cooperativa de ahorro y crédito, que incluía una cuenta de ahorros para la escuela y otra cuenta destinada a pagar los gastos de manutención de las monjas empleadas. Por su parte, la defensa alegó que la religiosa padecía una “enfermedad mental que nubló su juicio” frente a estos actos, subrayando que había aceptado su culpabilidad desde el primer momento.

Según reconoció en su declaración de culpabilidad, Kreuper desvió parte del dinero a cuentas secretas, que luego gastó en viajes y apuestas en casinos de Las Vegas, Lake Tahoe y Temecula. Asimismo, confesó haber falsificado informes mensuales y anuales a la administración de la escuela para cubrir la malversación.

Noticia original de RT en Español