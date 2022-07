Sri Lanka impone estado de emergencia tras huida de presidente

The content originally appeared on: Radio Isla TV

Miles de ciudadanos de Sri Lanka asaltaron y ocuparon el Palacio Presidencial de la nación durante el fin de semana, obligando al Presidente Gotabaya Rajapaksa a huir de su residencia y anunciando finalmente que dimitirá el miércoles.

El estallido de ira pública se produce tras meses de manifestaciones, en las que los ciudadanos han ocupado franjas de la carretera que atraviesa el edificio frente al mar. Han protestado contra la grave escasez de alimentos y combustible, que ha cerrado escuelas y oficinas y se espera que avive la inflación hasta el 70%.

Estas son los puntos claves de los disturbios que se están produciendo en Sri Lanka después de que el presidente Gotabaya Rajapaksa huyera del país en bancarrota en medio de protestas generalizadas:

Rajapaksa voló a las Maldivas en un avión militar. Se había comprometido a dimitir el 13 de julio, lo que habría puesto fin a su inmunidad judicial.

El primer ministro Ranil Wickremesinghe, que también había prometido dimitir, fue nombrado presidente en funciones. La medida alimentó la ira de muchos manifestantes, que exigen que Wickremesinghe también dimita.

Wickremesinghe declaró el estado de emergencia en todo el país y dijo que se había formado un comité para rebajar las tensiones.

Los manifestantes tomaron la emisora nacional Rupavahini y exigieron que ayudara a los manifestantes en la lucha contra el gobierno. La emisora dejó de emitirse poco después.

La crisis puede retrasar las conversaciones con el FMI sobre el rescate del país endeudado.

Sri Lanka se ha quedado sin dinero para pagar las importaciones esenciales gracias a la mala gestión económica, la caída del turismo debido a Covid y el aumento de los costes de importación debido a la inflación mundial y la caída de la rupia.

