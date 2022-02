Lin Manuel Miranda recibe segunda nominación al Oscar

The content originally appeared on: Radio Isla TV

El actor, compositor y dramaturgo puertorriqueño Lin Manuel Miranda recibió su segunda nominación al premio Oscar de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, esta vez por la canción Dos oruguitas de la película de Disney, Encanto.

Lin Manuel Miranda tuvo su primera oportunidad al prestigioso premio en el 2017 con la canción “How Far I’ll Go” de la cinta “Moana”. Ambas piezas fueron nominadas en la categoría de Mejor canción.

¡Llegaron las nominaciones a @TheAcademy! 🐛❤️🐛 Y #DosOruguitas de @Lin_Manuel interpretada por nuestro @SebastianYatra para la película #Encanto está compitiendo para llevarse el #Oscars2022 a “Mejor Canción Original” 😍 Dale play a este mega hit aquí ➡️https://t.co/KBv4iHbntp pic.twitter.com/2m0WWLhgqT

— Universal Music Colombia (@UMusicColombia) February 8, 2022

Dos oruguitas fue interpretada por el cantante colombiano Sebastián Yatra. La canción también logró dos postulaciones al premio Globo de Oro. El tema ocupó los primeros lugares de la lista Billboard 200, según el portal Prensa Asociada.

La pieza estará compitiendo contra “Be Alive” de la película “King Richard”, escrita y compuesta por Dixson y Beyoncé Knowles y “Down to Joy” de la película “Belfast”, escrita y compuesta por Van Morrison. Otras canciones que están en la contienda de esta categoría son “No Time To Die” de la película que lleva ese mismo nombre, escrita y compuesta por Billie Eilish y Finneas O’Connell y “Somehow You Do” de Four Good Days, escrita y compuesta por Diane Warren. La entrega número 94 de los premios Oscar será el domingo, 27 de marzo de 2022.

Encanto también fue nominada al Oscar por Mejor Película Animada.

This year’s Original Song nominees are music to our ears. #Oscars pic.twitter.com/MnYubtOJVa

— The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

Magical news! ✨ Congratulations to #Encanto for its Academy Award Nomination for Best Animated Feature Film! #Oscars pic.twitter.com/iiY0SWyG5L

— Disney’s Encanto (@EncantoMovie) February 8, 2022