Lana Del Rey tiene nueva música en camino

Lana Del Rey compartió su proceso de creación, mientras se encuentra próxima a publicar un nuevo álbum.

Habló sobre cómo incorpora elementos de la naturaleza como fuego y agua en sus videos. “Mi padre es pescador de tiburones de alta mar -lo ha sido durante 15 años- y vivió en un barco en Providence, Rhode Island, desde los 15 hasta los 18 años. También fue cazador de tormentas. En California, la tierra, el viento y el fuego son enormes. Todos los elementos se tienen en cuenta en mi arte, todo el tiempo. Lo cual es curioso, porque la gente suele preguntarme por qué canto sobre California. Pero suelo cantar sobre cualquier lugar en el que esté, y da la casualidad de que California es un centro de tormentas ahora mismo. Quiero decir, soy de Lake Placid, el lugar más frío del país. Para mí, el paisaje de California nunca pasa de moda”, dijo.

Compartió también el impacto que ha tenido poetas en su desarrollo como artista, hablando sobre “Cuando me enteré de que Allen Ginsberg escribió Howl en pocos días, y luego vi a Lawrence Ferlinghetti recitando Loud Prayer, me di cuenta de que no tenía que ir despacio para que algo fuera bueno. Podía trabajar rápido si quería. También me identifico con algunos de los sentimientos de la obra de Walt Whitman, y de Sylvia Plath -ella escribió con descarada honestidad sobre la experiencia de ser mujer, y la historia de la histeria”.

La artista, quien tiene un estilo musical muy particular, expresó también que para este próximo álbum, que aún no tiene título ni fecha de lanzamiento, practicó “…el canto automático meditativo, en el que no filtro nada. Simplemente canto lo que se me ocurre en mi aplicación Voice Notes. No es perfecto, obviamente. Hay pausas y tropiezos. Pero he estado enviando esos archivos que suenan realmente crudos a un compositor, Drew Erickson, y él añade una orquesta debajo de las palabras, haciendo coincidir cada sílaba con la música y añadiendo reverberación a mi voz”.

Criada en el norte del estado de Nueva York, Del Rey se trasladó a la ciudad de Nueva York en 2005 para seguir su carrera musical. Después de numerosos proyectos, incluido su álbum de estudio debut autotitulado, Del Rey dio el salto a la fama en 2011 con el éxito viral de su single “Video Games”. Alcanzó el éxito comercial y de crítica con su segundo álbum, Born to Die (2012), que contenía el éxito de “Summertime Sadness”.

El tercer álbum de Del Rey, Ultraviolence (2014), presentaba un mayor uso de la instrumentación de guitarra y debutó en el primer puesto del Billboard 200 de Estados Unidos. ¡Sus álbumes cuarto y quinto, Honeymoon (2015) y Lust for Life (2017), supusieron un regreso a las tradiciones estilísticas de sus primeros lanzamientos, mientras que su sexto álbum, aclamado por la crítica, Norman Fucking Rockwell! (2019), exploró el rock suave. Del Rey siguió con los álbumes Chemtrails over the Country Club y Blue Banisters, ambos en 2021.