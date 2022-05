Hallan un barril con restos humanos en el mayor embalse de EE.UU. tras quedar expuesto por la sequía

The content originally appeared on: Radio Isla TV

Un barril con restos humanos fue encontrado el pasado fin de semana en aguas poco profundas del lago Mead en Nevada (EE.UU.), que en los últimos tiempos se ha visto afectado por las sequías en la región, informan medios locales.

Los gritos de una mujer cerca de la orilla del lago alertaron a unos navegantes, que se acercaron y detectaron el viejo recipiente corroído y atascado en el barro. Guardabosques del Servicio de Parques Nacionales inspeccionaron el área, cerca de una rampa para botes, y confirmaron a la Policía de Las Vegas sobre el hallazgo de unos restos óseos, junto a los cuales se encontraban algunos artículos personales.

DECADES OLD: Police believe the body found in a barrel at Lake Mead could have been underwater since the 1980s. The drought is revealing some of the lake’s secrets and more may be revealed #ITEAM #8NNhttps://t.co/orrkeBmru3 pic.twitter.com/3XV2HgjY8S

— 8 News Now (@8NewsNow) May 2, 2022

Con base en esos objetos, las autoridades sospechan que el barril estuvo bajo el agua durante unos 40 años y que la víctima pudo haber muerto asesinada por arma de fuego en la década de 1980. Expertos forenses de la Universidad de Nevada intentarán determinar la identidad del fallecido, cuya posible edad y sexo no fueron revelados. “Va a ser un caso muy difícil”, comentó el teniente de homicidios de la Policía Metropolitana de Las Vegas, Ray Spencer, agregando que hay muchas probabilidades de encontrar más restos humanos a medida que continúe bajando el nivel del agua.

El lago Mead es el embalse más grande del país y provee a decenas de millones de residentes de varios estados de EE.UU. y también del norte de México. Las actuales condiciones climáticas han provocado descensos significativos en el nivel de sus aguas en las últimas semanas. Este fenómeno se viene registrando durante años como resultado de una sequía histórica en curso en el suroeste de EE.UU., así como del aumento de la demanda de agua. En agosto del año pasado se declaró una grave escasez de agua que provocó cortes en el suministro para la región.

