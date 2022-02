Gobernador se reitera en sus expresiones sobre servidores públicos

The content originally appeared on: Radio Isla TV

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia rechazó el martes que tenga que arrepentirse de sus expresiones sobre el trabajo de los policías y los bomberos.

“En lo más mínimo. ¿Arrepentirme de qué? O sea, yo hice muchas expresiones solidarizándome totalmente con los reclamos que hay, dándole espacio a la expresión pública, marchas, protestas. Lo único que sí dije, que no se debe claudicar el deber, no se debe echar al lado el deber. El que falta al trabajo falta al deber, a no ser que esté verdaderamente enfermo”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Lo que reitero es que no, eso n o está bien. No existe justificación. Uno puede protestar y marchar fuera de horas laborables, uno puede marchar y protestar durante los fines de semana. ¿Por qué tú vas a impedir la enseñanza de los niños? Y de igual manera, poner en riesgo la vida y la propiedad de los demás. Eso no se hace”, reiteró al añadir que “lo que yo estoy diciendo irrespectivamente de lo que algunos quieran criticar o sacarle punta o buscarle la quinta pata al gato eso no es lo que me va a mover a mi. A mi lo que me va a mover es el bien del pueblo. Y yo sé que hablo por el pueblo en general cuando hago estas expresiones. Todos tenemos que cumplir con nuestro deber mientras tengamos los puestos que tenemos, mientras tengamos las vocaciones que tenemos”.

En cuanto a si entiende que fue apropiado referirse de esa manera. A los servidores públicos, el gobernador se reiteró en sus expresiones.

“Tú no dejas al pueblo desprotegido, es tan sencillo como eso. Tú no dejas a los niños sin el pan de la enseñanza, es tan sencillo como eso. Tú buscas la manera de canalizar tu protesta, tu llamado de forma tal que no afecte a esas poblaciones vulnerables. Y eso es lo que voy a decir, y lo voy a decir 1,400 veces”, dijo el mandatario.

No obstante, el gobernador aseguró que es solidario con los servidores públicos y respeta su derecho a protestar, siempre y cuando no interfieran con las labores del gobierno.

“Tú no quieres escuelas baldías sin enseñanza ni los cuarteles cerrados. Son extremos a los cuales no se deben llegar. Hay unas vocaciones que tienen que ir por encima de todo lo demás. Eso no quita, y yo soy bien balanceado, que lo hagan sin interrumpir servicios esenciales del gobierno”, sostuvo.

Las expresiones del gobernador se dieron durante una conferencia de prensa en que se detalló que FEMA ha aprobado aproximadamente 1,800 millones de dólares para 39 propuestas para la mitigación de riesgos. Mientras, bajo evaluación de FEMA hay unas 144 propuestas que ascienden a 1,300 millones de dólares.

Noticia relacionada: “Aquí nadie está obligado a ser policía ni bombero”, dice gobernador tras manifestaciones

[embedded content]

[embedded content]