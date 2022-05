El actor Seth Green es víctima de una estafa y le roban cuatro NFT valuados en más de 300.000 dólares

The content originally appeared on: Radio Isla TV

El actor y comediante estadounidense Seth Green fue víctima de una estafa cibernética y perdió cuatro ‘tokens’ no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) valuados en más de 300.000 dólares, comentó el propio Green este martes a través de sus redes sociales.

El protagonista de la saga ‘Guardianes de la Galaxia’ escribió en Twitter que sus activos digitales fueron robados después de enlazar su billetera electrónica a un sitio fraudulento que, según apunta, “parecía limpio”, mientras intentaba comprar más NFT, un tipo de estafa conocida como ‘phishing’.

De acuerdo al artista, le robaron una pieza de la colección Bored Ape Yacht Club con un valor aproximado de 200.000 dólares, dos NFT de la serie Mutant Ape Yacht Club valuados en 40.000 dólares cada uno y un NFT de Doodles cuyo precio ronda los 28.000 dólares.

Para fortuna de Green, pudo rastrear al comprador del ‘token’ más valioso y le pidió contactar con él para intentar alcanzar un arreglo.

Nota original de RT Espanol

Well frens it happened to me. Got phished and had 4NFT stolen. @BoredApeYC @opensea @doodles @yugalabs please don’t buy or trade these while I work to resolve:@DarkWing84 looks like you bought my stolen ape- hit me up so we can fix it pic.twitter.com/VL1OVnd44m

— Seth Green (@SethGreen) May 17, 2022