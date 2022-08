¿Dónde y cuándo apreciar mejor las Perseidas?: la lluvia de meteoritos más grande y vistosa del año está al caer

The content originally appeared on: Radio Isla TV

Las Perseidas o ‘lágrimas de San Lorenzo’, el espectáculo celeste que cada mes de agosto alumbra el firmamento, podría quedar ‘deslucido’ este año por la Luna llena. La NASA advierte que la noche del 12 al 13 de agosto, en el periodo de mayor intensidad de la vistosa lluvia de meteoros, el satélite natural de la Tierra se encontrará en su fase de mayor visibilidad, pudiendo interferir en la observación del fenómeno astronómico.

No obstante, si se encuentra a la intemperie en la medianoche del 12 al 13 de agosto, la agencia espacial aconseja mirar al cielo: quizá tenga suerte y vea los meteoros más brillantes.

It’s a shine off! 🌌

This year’s Perseids meteor shower will have to contend with the full Moon’s brightness. Look up if you’re outside after midnight (local time) on Aug. 12 or 13, when it’ll be at its peak–you might be lucky and see the brightest ones. https://t.co/vFkqWhKOmi pic.twitter.com/iPP9lsYmzx

— NASA (@NASA) August 1, 2022

El fenómeno se puede apreciar entre el 17 de julio y el 24 de agosto, aunque es necesario determinar la fecha óptima para ver la mayor cantidad de estrellas fugaces sin que la observación se vea interferida por la Luna. Según el portal Xataka, este día es el 6 de agosto.

Ese día el ocaso de la Luna tendrá lugar a una hora temprana: a las 1:58 en España; a las 1:35 en Mexico y a las 2:12 en Argentina. A partir de esas horas, nada impedirá disfrutar de la maravillosa vista de las estrellas fugaces.

En cualquier caso, lo más importante es alejarse de las ciudades, que pueden opacar todo el cielo estrellado con su luz artificial. Los expertos recomiendan ir a poblaciones pequeñas y zonas de montaña para obtener condiciones ideales para la observación.

Las Perseidas son fragmentos del cometa Swift-Tuttle, una bola de polvo helada que orbita alrededor del Sol cada 133 años. Todos los años la Tierra pasa cerca de la trayectoria del cometa y sus restos se queman al penetrar en nuestra atmósfera, creando la lluvia más popular de meteoros.

Noticia original de RT en Español.