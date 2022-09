Disney muestra las primeras imágenes de “La Sirenita”

The content originally appeared on: Radio Isla TV

Walt Disney Studios lanzó esta semana un pequeño vistazo a la nueva película de La Sirenita.

“Esa secuencia fue la experiencia más hermosa de mi vida, de verdad”, dijo Bailey sobre el rodaje de “Parte de tu mundo”. El director Rob Marshall dijo que la nueva versión contará con cuatro canciones nuevas, y que tiene un cariño especial por la original de 1989. “Cuando se estrenó en 1989… los musicales habían desaparecido”, dijo Marshall. “Aunque fuera de animación, pudimos volver a escuchar a la gente cantar en el cine”.

.@HalleBailey took us under the sea for The Little Mermaid. 💙 pic.twitter.com/IcLSS5rA2U

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) September 10, 2022

La Sirenita está protagonizada por Halle Bailey en el papel de Ariel, con un reparto que también incluye a Javier Bardem, Awkwafina, Jacob Tremblay y Melissa McCarthy. La película está programada para una fecha de estreno del 26 de mayo de 2023.

Bailey, más conocida como la mitad del dúo de R&B Chloe x Halle, se unió al proyecto en julio de 2019 como la última estrella del remake de acción real. Rachel Zegler, la protagonista de West Side Story, también tiene pendiente el estreno de Blancanieves en Disney.

Disney estrenó la versión original de La Sirenita en 1989, película que le valió a Alan Menken el Oscar a la canción y la partitura originales. Menken vuelve para actualizar su partitura y escribir una nueva canción con letra de Lin-Manuel Miranda.

Out of the sea, wish I could be… part of that world.

Disney’s The Little Mermaid is coming to theaters May 26, 2023. pic.twitter.com/lUw5BmYRK5

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) September 9, 2022