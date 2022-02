Comienza el ataque ruso a Ucrania

The content originally appeared on: Radio Isla TV

Las tropas rusas lanzaron el jueves un amplio ataque contra Ucrania, mientras el presidente Vladimir Putin dejaba de lado la condena y las sanciones internacionales y advertía a otros países que cualquier intento de injerencia llevaría a “consecuencias que nunca habéis visto.”

Los dirigentes ucranianos afirmaron que al menos 40 personas han muerto hasta el momento en lo que denominaron una “guerra a gran escala” dirigida al país desde el este, el norte y el sur. En respuesta, los enviados de la OTAN acordaron reforzar las fuerzas aéreas y terrestres en el flanco oriental de la alianza, cerca de Ucrania y Rusia.

Los guardias fronterizos ucranianos difundieron imágenes de lo que, según ellos, eran vehículos militares rusos avanzando, y se oyeron grandes explosiones en la capital, Kiev, en Jarkiv, en el este, y en Odesa, en el oeste. Mientras los militares rusos afirmaban haber aniquilado todas las defensas aéreas de Ucrania en cuestión de horas, los ucranianos huyeron de algunas ciudades y las autoridades europeas declararon el espacio aéreo ucraniano como zona de conflicto activo.

Los líderes mundiales denunciaron el inicio de una invasión largamente esperada con consecuencias de largo alcance, mientras los mercados financieros mundiales se hundían y los precios del petróleo se disparaban. Las acciones de Rusia podrían causar un gran número de víctimas, derrocar al gobierno democráticamente elegido de Ucrania y alterar la geopolítica y el equilibrio de seguridad de Europa tras la Guerra Fría.

Gobiernos de Estados Unidos, Asia y Europa han preparado nuevas sanciones tras semanas de esfuerzos fallidos por una solución diplomática, pero las potencias mundiales han dicho que no intervendrán militarmente para defender a Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, cortó las relaciones diplomáticas con Moscú y declaró la ley marcial, afirmando que Rusia ha atacado la infraestructura militar de Ucrania. Los ucranianos, que desde hace tiempo se preparan para la perspectiva de un asalto, fueron instados a permanecer en casa y a no entrar en pánico, incluso cuando las autoridades ucranianas informaron de bombardeos de artillería y ataques aéreos contra objetivos en todo el país.

We have severed diplomatic relations with Russia. For all those who have not yet lost their conscience in Russia, it is time to go out and protest against the war with Ukraine.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

Un asesor del presidente ucraniano, Oleksii Arestovich, dijo que hasta ahora han muerto unas 40 personas en el ataque ruso y varias docenas han resultado heridas. No especificó si entre las bajas había civiles.

“Los militares ucranianos están librando duras batallas, repeliendo los ataques en Donbás y otras regiones del este, norte y sur”, dijo Zelenskyy en una reunión informativa. Dijo que las autoridades ucranianas entregarán armas a todos los que estén dispuestos a defender el país.

Después de semanas de negar los planes de invasión, Putin justificó sus acciones en un discurso televisado durante la noche, afirmando que el ataque era necesario para proteger a los civiles en el este de Ucrania, una afirmación falsa que Estados Unidos había predicho que haría como pretexto para una invasión. Acusó a Estados Unidos y a sus aliados de ignorar las exigencias de Rusia para evitar que Ucrania entre en la OTAN y para obtener garantías de seguridad.

También afirmó que Rusia no tiene intención de ocupar Ucrania, sino que actuará para “desmilitarizarla” y llevar ante la justicia a quienes hayan cometido crímenes.

Los ataques se produjeron primero desde el aire, pero más tarde los guardias fronterizos ucranianos publicaron el jueves imágenes de cámaras de seguridad que mostraban una fila de vehículos militares rusos cruzando hacia el territorio controlado por el gobierno de Ucrania desde Crimea anexionada por Rusia.

Pendientes a RADIO ISLA para la ampliación de esta historia